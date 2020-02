Novosti Online | 27. februar 2020. 19:19 | Komentara: 0

Sirijska armija lansirala raketu 9N123K sa kasetnom bojevom glavom na pozicije terorista oko Sarakiba VIDEO pic.twitter.com/aywzThZS2D — Marsonline (@gvozdenavolja) February 26, 2020

Sirijska armija je primenila taktičko oružje velike razorne snage protiv terorističkih snaga koje su po svemu sudeći uspele da ovladaju mestom Najrab, u neposrednoj blizini Sarakiba. Terorističke formacije Hajat Tahrir al-Šama po svoj prilici su uspele da preseku autoput M-5 severno od ovog naselja. Napad je izveden juče, u večernjim časovima. Sirijska vojska pretpostavlja da je ostvareno taktičko iznenađenje. Snaga kasetne bojeve glave koju koristi raketa 9N123K garantuje prilično uništenje žive sile na površini od oko pet hektara, piše portal Bog Rata Sirijska armija je u poslednjih desetak dana ispalila nekoliko taktičkih raketa klase zemlja-zemlja tipa "Točka-U". Neke od tih raketa su opremljene i kasetnim bojevim glavama kao što je model 9N123K. Osnovni cilj raketnih udara je sprečavanje daljeg prodora pripadnika HTŠ u pravcu Sarakiba i strateški važne komunikacije M-5 koje je u prethodnik nekoliko dana u potpunosti deblokirana. Islamističkim snagama aktivnu podršku pruža turska vojska, koja uglavnom daje vatrenu podršku (artiljerija i višecevni raketni bacači).Napad je izveden u večernjim časovima. Sirijska vojska pretpostavlja da je ostvareno taktičko iznenađenje. Snaga kasetne bojeve glave koju koristi ova raketa garantuje prilično uništenje žive sile na površini od oko pet hekatra.Sirijska armija je uspela da obori i jednu udarnu bespilotnu letelicu turske vojske nedaleko od ovog mesta. Na brojnim internet portalima se navodi da je ovu bespilotu letelicu oborio "Pancir-S1E" koji se nalazi u naoružanju sirijske vojske. To za sada nije zvanično potvrđeno.Što se tiče rakete 9N123K ona se nalazi u naoružanju raketnog sistema "Točka-U". Opremljena je kasetnom bojevom glavom koja se sastoji od 50 parčadno-razornih elemenata 9N24. Pojedinačna masa svakog ovog elementa je 7,45 kilograma, i u njemu se osim eksplozivnog punjenja nalazi 300-320 fragmenata. Ukupna masa bojeve glave 482 kilograma. Ona ukupno sadrži oko 16 hiljada fragmenata koji se rasturaju na površinu od oko 5 hektara. NJena osnovna namena je uništenje žive sile neprijatelja i neoklopljenih borbenih sredstava na otvorenom prostoru.Treba napomenuti da su taktički sistemi "Točka", koji se pod šifrovanim nazivom NATO označavaju kao SS-21 "Skarabej" (srb. Balegar), svoju prvu borbenu premijeru na prostoru Sirije imali još krajem 2012.godine. Ovaj se upotrebljava za uništavanje zemljaskih ciljeva na daljinama do 70km. Težina rakete dostiže 2000 kg, od čega na razorno-parčadnu bojevu glavu otpada oko 480 kg.Trenutno se u Siriji primenjuje modernizovana varijanta ovog sistema koja nosi oznaku "Točka-U". Ona se odlikuje povećanim stepenom preciznosti kao i dometa rakete koja sada iznosi 120 km. Sirijski vojni inženjeri su ovaj sistem dodatno ojačali dodavanjem oklopna na lansirnu jedinicu, kao i na prateću logističku mašinu koja nosi rakete i vrši njeno punjenje. Ukupna težina lansirne jedinice koja se nalazi na vozilu-točkašu koje ima amfibijske karakteristike dostiže 18 tona. NJu pokreće dizel motor snage 300 konja. Po putu ovo vozilo sa raketom može da razvije brzinu i do 60 km/č, dok prilikom forsiranja vodene prepreke može da ide 8 km/č. Sa punim rezervoarom može da pređe distancu do 650 km. Posadu čine tri vojnika.