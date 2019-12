Novosti online | 19. decembar 2019. 20:11 | Komentara: 0

Pres-služba FSB-a kasnije je saopštila da je napadač bio sam i demantovala je navode medija da je uspeo da uđe u zgradu.





U Moskvi je u četvrtak nepoznati napadač otvorio vatru u blizini zgrade Federalne službe bezbednosti (FSB). Nekoliko osoba je ranjeno, a sâm napadač je likvidiran. U gradu je uvedeno takozvano stanje „Sirena“, a u svim objektima Federalne službe bezbednosti na snazi je operativni plan „Tvrđava“.Centralna zgrada FSB-a je okružena, na mestu pucnjave nalaze se jedinice specijalnih snaga.Odmah nakon pucnjave u centru Moskve u svim objektima FSB-a pokrenut je plan „Tvrđava“. To znači da svi zaposleni koji se nalaze u zgradi u trenutku dobijanja naređenja moraju da zabarikadiraju vrata i prozore i hitno se jave preko rezervnih kanala veze.U slučaju da nepoznate osobe uđu u zgradu, a posebno ako su naoružane, postoji jasna instrukcija kako treba postupiti. Dežurni službenici na ulazu treba da pruže otpor napadačima i da ih, ukoliko je moguće, neutrališu (ili barem zadrže do dolaska grupe za brzo reagovanje).Sama grupa za brzo reagovanje raspoređena je na nekoliko minuta od sedišta FSB-a na Velikoj Lubjanki u Moskvi. Odatle je oružanim pripadnicima grupe potrebno oko deset minuta hoda.Sve to vreme, dok „teški“ opremljeni specijalci napreduju do „oblasti borbe“ sa neprijateljem, pripadnici centralnog aparata FSB-a treba da budu, kako se kaže u takvim slučajevima, manji od makovog zrna.Mora se dodati da se to radi isključivo iz bezbednosnih razloga — naravno, u sedištu FSB-a postoji i unutrašnja služba bezbednosti, ali ona ne može da vodi duže bitke sa obučenim neprijateljem.Sva nada u takvoj situaciji ostaje na specijalnim snagama, čiji zadaci uključuju ne samo oslobađanje same zgrade i zaustavljanje pretnje, već i „raščišćavanje“ svih susednih ulica u nekoliko blokova.Prema prvim podacima koje su objavili mediji, napadači su pucali u čekaonici FSB-a gde radi dežurni oficir. Zadatak ovog pripadnika službe je operativni rad sa izjavama „posebne prirode“ — saopštenjima o terorističkim napadima koji se pripremaju ili o kriminalnoj aktivnosti, na koje mogu da odreaguju operativci FSB-a.Potrebno je dodati da se u centru grada, po pravilu, u stalnoj pripravnosti nalazi nekoliko grupa specijalnih snaga FSB-a, kojima se u slučaju potrebe mogu dodati i specijalne snage MUP-a. Sve u svemu, specijalnim snagama potrebno je 15 minuta, a od dobijanja naređenja svaki minut je važan.