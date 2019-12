Novosti Online | 15. decembar 2019. 11:40 | Komentara: 0

Modni dizajnder šeik Kalid al Kasimi, sin moćnog emira Sultana bin Muhameda, umro je u svom luksuznom stanu u Londonu usled preteranog konzumiranja "jakog" kokaina i droge GHB sa drugim muškarcem, otkriveno je na sudskom saslušanju.Šeik Kalid (39) pronađen je mrtav 1. jula ove godine u svom apartmanu vrednom osam miliona funti u Najtsbridžu, zapadnom delu britanske prestonice.Kalid al Kasimi je princ Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlasnik britanske modne linije Kasimi i sin vladara Šardžaha, a njegovo beživotno telo pronašla je čistačica Marija Kisaohanjan.Marija je radila za šeika nekoliko godina u njegovom stanu, pet sati dnevno od ponedeljka do petka. Ona je na saslušanju u Vestminsterskom sudu rekla da je ušla u stan koristeći se svojim ključem i pronašla Kalidovo beživotno telo kako sedi uspravno na tlu pored kauča. Marija je prvo mislila da šeik spava, ali kad je dotakla njegov vrat shvatila je da nešto nije u redu.- Usta su mu bila otvorena, oči poluotvorene, ali nije hrkao - navela je Marija, dodajući da je to bilo neobično, jer je inače hrkao.Mislila je da će se probuditi i odlučila da proveri je li dobro, pa mu je dotakla vrat. Bio je hladan. Marija je odmah pozvala domara.- Pozovite pomoć! On je mrtav! - rekla mu je.Pozvali su obezbeđenje, stigla je i Hitna pomoć, ali je bilo jasno da je prekasno da se nešto učini.- Bio je pun života, na vrhuncu svoje karijere i na vrhu sveta, otvorenog uma i veoma bistar - rekla je Marija sudu.Na saslušanju je takođe navedeno da je šeik proveo poslednje sate svog života sa Johanom Eskobarom, ali nije jasna veza između ova dva muškarca.Kao uzrok smrti na sudu je navedeno "trovanje drogama", nakon što je šeik Kalid uzeo velike količine GHB i manje, "rekreativne" količine kokaina. Otkriveno je da je u krvi imao više od 300 miligrama droge GHB, prema toksikološkom izveštaju dr Suzan Paterson.Kalid je poslednji put viđen živ na snimku nadzorne kamere u svom domu, dan pre smrti, navelo je obezbeđenje. Detektiv Adrija De Vilijers, koji je istraživao šeikovu smrt, rekao je da je Johan Eskobar bio poslednja osoba koja je videla Kalida živog.Eskobar, koji nikada nije bio osumnjičeni u vezi sa šeikovom smrću, rekao je policiji da je video kako Kalid uzima i kokain i GHB, a i sam je isto uradio. On je rekao da je mislio da Kalid spava kad je napustio njegov stan 30. juna, jer je ovaj hrkao. Nađen je mrtav sledećeg jutra na istom mestu na kojem je zaspao.- Nema naznaka da je neko delovao tako što je dao ili naterao Kalida da uzme ove droge – istakao je mrtvozornik Bernard Ričmond.Dr Sofija Kalik rekla je da je šeik bio zagriženi pušač, ali da je takođe redovno vežbao. Ona je istakla da je njegov problem s hrkanjem možda bio povezan sa poremećajem prekida disanja u snu. Dr Majkl Ozborn je potvrdio da je uzrok smrti "trovanje drogom" i dodao da nema naznaka da je u šeikovu smrt umešana treća strana.Kalidov otac šeik dr Sultan bin Muhamed al Kasimi vlada Šardžahom od 1972. Najstariji sin vladara iz njegovog prvog braka, šeik Mohamed bin Sultan bin Mohamed al Kazimi umro je 1999. od prekomerne doze droge u 24. godini u porodičnoj kući u Saseksu.Rođaci princa nisu bili prisutni na saslušanju, ali je pročitano saopštenje porodice.- Kalid je uvek voleo da stvara. Našoj porodici je vidno da bi on ostvario karijeru u umetnosti i njegova strast ka njoj je još više porasla kad se iz Šardžaha preselio u Englesku u devetoj godini života. Kao dečak je voleo fotografiju, čak je napravio malu mračnu komoru kući. Kako je odrastao, njegovi umetnički interesi su se razvijali i širili, obuhvatajući sve od arhitekture do grnčarstva, ali moda je uvek bila u centru njegove stvaralačke duše - navela je porodica.(srbijadanas.com)