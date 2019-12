Novosti Online | 11. decembar 2019. 19:05 |

AMBASADOR Sjedinjenih Država u Beogradu Entoni Godfri od prvog dana nove dužnosti u našoj zemlji privlači pažnju javnosti. Odlazi u crkve, krsti se sa tri prsta, a bogami itekako uživa i u našim domaćim gurmanlucima. I naravno, to dokazuje tako što na Tviteru "kači" fotografije i snimke kako jede srpsk e specijalitet e.To je „zasmetalo“ sociološkinji Vesn i Pešić, koja je pre sedam dana odlučila da ga blokira na ovoj popularnoj društvenoj mreži.





Razlog je bila objava na temu "upoznaj Srbiju da bi je više voleo",u kojoj je on hvalio specijalitete niške kuhinje.

- Upravo sam blokirala američkog ambasadora, on će meni da objašnjava da mora da se proba niški roštilj. On ko da nije kršten. Za to bolje da je sedeo u Ajovi - napisala je ona.

Na pitanje jednog pratioca da li se šalila, Vesna Pešić je poručila:

- Što bi se šalila? Blokirala dosadnog ambasadora koji nam drži lekcije o našim gurmanlucima. Neka druga posla?

„ Ljutnja” je nije dugo držala, “rampa” je ubrzo pala i ona je odlučila da mu pruži “drugu šansu”. Posle samo par dana sociološkinja je napisala da je "sve oprostila" Godfriju.

Ubrzo se oglasio i američki ambasador, koji se na kraju poneo kao pravi džentlmen.

- Hvala profesorka! Pozivam Vas na ručak, a Vi odaberite mesto. Molim Vas, samo ne riblji restoran - poručio je Godfri.

Vesna mu je na to odgovorila:

- Prihvatam poziv. Ja sam vas blokirala da zabavljamtviteraše, a ne što mi smeta to da volite našuhranu.Javiću vam gde da idemo, a može i kafa da vi malo odmorite od srpske hrane. BTW mene blokirao predsednik Trump i sad ćutim i trpim.













Pomirenje je ovekovečeno danas, uz fotografiju na kojoj su Vesna i Entoni u jednom od prestoničkih restorana. Nisu objavili šta je bilo na meniju, kao ni šta su jeli, ali su dobili i gomilu šaljivih komentara.