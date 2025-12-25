GROBARI U ŠOKU! Košarkaš Partizana najgori u Evropi, stigao i dokaz

SAMO da mu vide leđa što pre. Partizan ima najgoreg košarkaša u Evropi, sada je to i zvanično.

Reč je o Džabariju Parkeru, koji je stigao u Humsku kao najveće pojačanje i nosilac ekipe. A usvari, desilo se potpuno suprotno Amerikanac ne samo da je najgori u Partizanu, već i u celoj Evropi.

Naime, analizirani su učinci 335 igrača učesnika elitnog takmičenja Starog kontinenta u domaćim prvenstvima – Grčka, Španija, Izrael, Francuska, ABA, Turska, Italija, Nemačka, Litvanija i otkriveno je da nekadašnji drugi pik na draftu, projektovan da bude as crno-belih, ima najlošiji plus-minus učinak (-8) u Evropi prenosi "Žurnal".

Tačnije, slabiji je samo Gitis Radževičijus iz Baskonije (-10), ali brojka Litvanca ne može da se meri sa učinkom krilnog centra jer u Vitoriji ima minornu ulogu i odigrao je svega dva susreta, naspram osam Amerikanca.

Ujedno, izvesno je da bek ima nekoliko puta manju platu od Parkera i za sastav Paola Galbijatija debitovao je tek 5. decembra.

Posmatrajući ostale evropske igrače, negativne plus-minus učinke, inače daleko bolje od projektovanog lidera crno-belih, imaju uglavnom juniori – Grinvalds (-2), Kusturica (-3), Burneles (-3), Mungala (-4.5), povređeni u ranom delu sezone – Laprovitola (-3.8), Karter (-4), Žagars (-4) i, na primer, Vasilije Micić (-3) – kojeg liga Izraela manje-više ne zanima, jer je odigrao svega jedan meč...

Zapravo, Parker može da se meri samo sa Dovidasom Bujkom (-7.6, sedam susreta), mladim bekom (18) Žalgirisa.

