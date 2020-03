E. V. N. | 21. mart 2020. 09:00 |

U SRBIJI su krivične prijave podnete protiv 181 osobe zbog kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja - saznaju "Novosti".Prema našim informacijama, pritvor je određen za 30 njih, a mera zadržavanja (do 48 sati) za 63, podneto je 12 krivičnih prijava. Sa devet osoba je zaključen Sporazum o priznanju krivice i oni su od juče u kućnom pritvoru. Policijski čas mnogi su kršili da bi šetali pse, pravili selfije i uživo preko "Instagrama" prenosili "puste ulice"?! Bilo je i nekoliko slučajeva kršenja javnog reda i mira, ali i porodičnog nasilja.Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naveo je juče da je 66 osoba koje su tokom noći između četvrtka o petka prošle državnu granicu, smešteno u karantin u Moroviću. Kako je istakao, većina poštuje mere, ali je apelovao da to počnu da čine i ostali kako bi se sačuvali životi:- Oni koji ne budu poštovali vladine mere imaće ozbiljan i oštar odgovor države. To su uglavnom ljudi koji su napuštali svoje kuće, nalazili se mimo mesta boravka. Nema potrebe. Ako svi budu disciplinovani imaćemo drugačiju situaciju i pružićemo lekarima šansu da se bore za naš život.Podsetio je da je od 14. marta, u zemlju ušlo oko 76.000 naših državljana iz inostranstva.- Svi zaposleni u MUP angažovani su na proveri ljudi koji su doputovali iz inostranstva i da moraju da poštuju mere samoizolacije. Svakodnevno kontrolišemo apsolutno sve i na različite načine, telefonom, pešačkim patrolama, zovemo ih na interfon... Pokušavamo da dođemo do njih u najrazličitije vreme.Uprava za izvršenje sankcija izdvojila je tri ustanove karantinskog tipa, u KPZ Vršcu, Požarevcu i Pirotu, gde je do juče smešteno 20 ljudi koji su prekršili mere samoizolacije i zabrane kretanja. Do juče do 15 sati najviše ih je bilo u Požarevcu - osam, u Pirotu sedam (dve žene), a u Vršcu pet. Najavljena su dalja privođenja. U ovim "posebnim zatvorima" pomno će se pratiti zdravstveno stanje onog ko se nađe u njemu.Pripadnici MUP, Sektora unutrašnje kontrole, uhapsili su policijskog službenika S. C. (50) zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Za njega se sumnja da je jednom osamdesetogodišnjaku omogućio kretanje na javnom mestu uprkos meri samoizolacije, koja mu je izrečena po povratku u zemlju. U policijskoj uniformi, suprotno Uredbi o merama za vreme vanrednog stanja i ne postupajući po važećim uputstvima, tog sugrađanina otpratio je od kuće do jedne banke u Jagodini, saopštio je MUP.Na upozorenje službenika banke i insistiranje da osamdesetogodišnji muškarac napusti prostorije, S. C. je, kako se sumnja, zaposlene u banci doveo u zabludu da je tom muškarcu dozvoljeno kretanje u pratnji policije radi obavljanja novčane transakcije i da je njemu povereno da to uradi. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.Više hapšenja bilo je i u Borskom okrugu - u Negotinu, Kladovu i Majdanpeku, u kojima mlađi šetaju noću, a stariji od 65 danju. I dok su neki dobili upozorenje o zabrani napuštanja kuće, trojica mladića iz Kladova završila su, zbog ozbiljnog kršenja policijskog časa, u pritvoru od 30 dana. U Sremskoj Mitrovici, prema podacima Štaba za vanredne situacije, jedna osoba je usred policijskog časa uhvaćena kako se kreće motornim vozilom u alkoholisanom stanju!Kraljevačka policija, po rečima gradonačelnika dr Predraga Terzića, komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije, podnela je nekoliko krivičnih prijava protiv osoba koje su prekršile zabranu kretanja lica starijih od 65 godina, kao i protiv građana koji su se zatekli na ulici posle 20 sati.OSUMNjIČENI P. D., koji je proneo vest da neće biti goriva, juče je saslušan u Posebnom tužilaštvu za VTK zbog postojanja osnovane sumnje da je izazivao paniku i nered. On je priznao delo, ali i rekao da nije hteo nikoga da uplaši. Tužilaštvo nije poverovalo u ovakvu odbranu, pa je predložilo određivanje pritvora okrivljenom.