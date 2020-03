NovostiOnline | 18. mart 2020. 18:24 > 18:37 |

Premijerka Srbije obratila se večeras javnosti na konferenciji za medije i istakla da je Vlada Srbije uvela nove mere za one povratnike u zemlju koji prekše meru samoizolacije. Vlada Srbije je obezbedila tri objekta za smeštaj tih lica. Dakle, po oni će biti prebačeni u karantin.





- Ako lice zarazi drugo lice virusom, može mu se izreći kazna od 1 do 8 godine zatvora, ili od 2 do 12 godina ako zaraženo lice umre - naglasila je Brnabić i dodala:



- Danas je stupila na snagu zabrana kretanja za starije građane, i njima je naša podrška od ključnog značaja. Želim da se zahvalim starijima što poštuju ovu odluku, disciplina je na zavidnom nivou. Hvala i ostalim sugrađanima, danas je manje ljudi na ulicama. Važno je da smo shvatili da bez zajedništva nećemo pobediti. Razumem da je za starije ova mera izuzetno teška i neprijatna, i hvala im što pokazuju odgovornost.



- Danas sam posetila Volonterski centar opštine Vračar da se uverim kako to funkcioniše. Mogu da kažem da se ovo prilično dobro odvija na čitavoj teritoriji Srbije, trenutno na raspolaganju imamo oko šest hiljada volontera. Pozivan i sve ostale da se jave, ovo neće kratko trajati, moramo da se smenjujemo, i da se postaramo da stariji imaju maksimalnu podrška.



- Ja sam rekla da nam je Vučić dao nalog, u narednih 48 sati ćemo izaći sa predlogom isplate penzija.



- Posle oibraćanja Vučića predsedniku Kine i celom kineskom narodu, ogromno je interesovanje građana Kine da upute i finansijsku i pomoć i podršku u opremi građanima Srbije, tako daje Vlada Srbije formirala poseban tim koji se bavi dinacijama iz Kine. Otvorili smo račun na koji će građani Kine moći da uplaćuju novac, za firme iz Kine u Srbiji smo otvorili dinarski i devizni račun, a kineske kompanije su izrazile želju za pomoć. To pokazuje naše čelično prijateljstvo sa Kinom, u ovo vreme nam je potrebna solidardnosti, ovo je velika podrška za sve nas.



- Jedna stvar nastavlja da nas izuzetno muči, a to su naši građani, povratnici iz inostranstva, koji i pored svih apela da se ne vraćaju u Srbiju.





