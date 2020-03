J. G. - E. T. | 12. mart 2020. 06:45 | Komentara: 0

POTRAŽNjA građana za hirurškim maskama i sredstvima za dezinfekciju poput asepsola, alkohola, gelova i hidrogena, prevazilazi mogućnosti apoteka da nabave dovoljne količine svega - odgovor je koji su reporteri "Novosti" u sredu dobijali u drogerijama i apotekama. Maski nema apsolutno nigde, a tvrde da je nestašica na svetskom nivou.U radnjama širom Srbije potražnja je ogromna i roba brzo nestaje. Police u ovim objektima, na kojima se inače nalaze maske, asepsol, antibakterijske vlažne maramice, gelovi i alkohol su opustošene.- Maske ne dobijamo još od Nove godine, sredstva za dezinfekcijunabavljamo stalno, ali se u roku od dva sata sve rasproda. Alkohol smo imali do danas, ali sada više ne - kazala je farmaceutkinja iz jedne prestoničke apoteke.Hirurških rukavica ima "na stanju", a prema rečima zaposlenih udrogerijama, nije im se povećala prodaja.Cene svih sredstava za dezinfekciju se, uprkos ogromnoj potražnji, nisu menjale.Potrošači u Beogradu, ali i drugim gradovima, počeli su da kupuju i veće količine brašna, pirinča, ulja, testenina, konzervisane hrane i sredstava za higijenu, i zato u pojedinim marketima povremeno dolazi do pražnjenja rafova koji se naknadno popunjavaju. "Novosti" u trgovinskim lancima saznaju da prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje na zalihama ima dovoljno i da nema potrebe da građani kupuju veće količine. Navode da možda "sporadično negde dođe do takve situacije, ali da to nije neuobičajeno stanje". Potrošač, Saša J. nam kaže da je zatekao, ipak, neuobičajenu situaciju u jednom hipermarketu na Miljakovcu.- U utorak sam se iznenadio kada sam ušao jer su bile ogromne, prazne rupe na rafovima - priča Saša. - Nedostajalo je brašna, ulja, pirinča, testenine, pojedinih vrsta konzervisane hrane, sredstava za higijenu. Prodavačice su mi rekle da su bili ogromni redovi i da ne pamte ovakvu situaciju.Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom ne strahuju da će doći do bilo kakvog nedostatka robe široke potrošnje i ne prave nikakve kućne zalihe.