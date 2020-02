Novosti Online | 26. februar 2020. 10:38 | Komentara: 0

PULMOLOG dr Branimir Nestorović: Veće su šanse da umrete od običnog, sezonskog gripa nego od tog korona virusa, zaista nema nikakvog razloga za ovoliku panikuSezonski grip je opasniji i smrtonosniji od korona virusa, kažu domaći stručnjaci.Pored toga, država preduzima sve neophodne mere po preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kao što su pojačane kontrole na graničnim prelazima, praćenje epidemiološke slike, izdavanje preporuka Ministarstva zdravlja kako ne bi došlo do širenja zaraze korona virusom koji je stigao na našu granicu.Prosečni globalni podaci pokazuju da svake godine od sezonskog gripa tipa A (H1N1), A (H2N3) i virusa tipa B oboli između 80.000.000 i 90.000.000 ljudi, a umre oko 650.000. Najugroženije su kategorije starijih od 65 godina i hronični bolesnici. Od korona virusa do sada je obolelo više od 80.000 ljudi širom sveta, dok je od sezonskog gripa samo u Americi ove sezone obolelo 26 miliona ljudi. Da veću paniku šire ljudi nego sama klinička slika ovog "kineskog" virusa potvrđuje i činjenica da se kod korona virusa stopa smrtnosti kreće oko dva odsto, dok je kod sezonskog gripa između šest i devet odsto.Dečji pulmolog i alergolog dr Branislav Nestorović objašnjava da klinička slika korona virusa uopšte nije ozbiljna i da nisu sve grupe ugrožene.- Od korona virusa razboli se svaka šesta osoba, dok je smrtnost niska. Međutim, kod sezonskog gripa procenat obolelih je mnogo veći, kao i stopa smrtnosti. Dosadašnja epidemiološka slika korona virusa pokazala je da se retko beleže primeri zaraženih među decom i ženama. Žene obično ne obolevaju i smrtnost je niska. Na udaru su najpre najstariji građani sa ozbiljnim hroničnim oboljenjima - kaže dr Nestorović i smatra da će virus sigurno stići u Srbiji, ali da nema mesta strahu jer on slabi prolaskom kroz ljude!