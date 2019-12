Jurica KERBLER | 16. decembar 2019. 00:00 | Komentara: 0

POSLEDNjIM pismom koje je papa Franja uputio patrijarhu Irineju, a usuđujem se reći bratskim pismom, jasno je rečeno da Vatikan ne podržava da se na silu, preko kolena, u Crnoj Gori donese zakon koji bi otvorio vrata neravnopravnosti bilo koje verske zajednice, pa tako i Srpske pravoslavne crkve, ili da se bilo kome otuđi crkvena imovina.Govori ovako, ekskluzivno za "Novosti", visokopozicionirani sveštenik iz Vatikana, naglašavajući da je stav pape jasan kod ovakvih situacija, a to je da do rešenja treba doći dijalogom i dogovorom, što očigledno do sada u Crnoj Gori nije slučaj.Sagovornik našeg lista, inače dobro upoznat sa načinom funkcionisanja Svete stolice, naglašava da Vatikan nije zadovoljan rešenjima iz Predloga zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori:

- Očigledno treba vremena da se dođe do rešenja i da se nađe kompromis koji bi zadovoljio i SPC. U protivnom, ako bilo ko ostane nezadovoljan, rešenje neće biti postignuto.Ovaj sveštenik ukazuje i na to da je izuzetno dobro što postoji stalni kanal komunikacije između pape Franje i patrijarha Irineja, što se pokazalo i u slučaju kontroverznog kardinala iz vremena NDH Alojzija Stepinca. Papa je i ovog puta reagovao na pismo poglavara SPC, a kada jasno izrazi svoj stav, onda, kako naglašava naš sagovornik, "iza kulisa se pošalju i dodatne poruke".- Papa bi trebalo, bar po najavama, sledeće godine da poseti Crnu Goru i ta poseta bi mogla biti značajna. Sa jedne strane i kao znak vrhu SPC da je vreme da ga pozove i u Beograd, a, s druge, da poglavar Katoličke crkve želi da se na ovim prostorima dijalogom rešavaju problemi, ne samo crkveni već i svetovni. Crnogorski zakon, ako bude donesen kako je sada predložen, ne bi koristio ni jednom, ni drugom cilju - ocenjuje naš sagovornik.Ne iznenađuje ga što katolički sveštenici u Crnoj Gori zasad ćute, jer je očigledno procenjeno da je to bolje za smirivanje ionako često komplikovanih odnosa u toj državi. Sagovornik "Novosti" kaže i da se papa "uvek zalaže za demokratsku proceduru, bez obzira na to da li se radi o interesima Katoličke crkve ili u ovom slučaju SPC, pogotovo kada je reč o verskim slobodama i zaštiti imovine".- On je dosledan čovek, nije navijač. Zato i sada papa traži da se postigne najveća moguća saglasnost svih verskih zajednica u Crnoj Gori, koja je izostala u slučaju predloženog zakona - kategoričan je ovaj sveštenik iz Vatikana. - Uveren sam da je državni sekretar Svete stolice Pjetro Parolin detaljno preneo crnogorskom političkom vrhu stav Svete stolice, a ovo poslednje papino pismo takođe je poruka da se donese zakon sa kojim će svi biti zadovoljni.

VATIKANSKI sveštenik koji osluškuje puls najužeg kruga oko pape Franje naglašava da i dalje ostaje velika želja ovog pape da u dogledno vreme poseti Srbiju i susretne se sa patrijarhom Irinejom u Beogradu:- Sa onim za kojeg je napisao da je "veliki patrijarh" i do čijeg mišljenja i te kako drži, što se videlo i u prepisci koju su do sada imali.PRILIČNO zbunjen vratio se iz Vatikana i Svete stolice crnogorski premijer Duško Marković, jer ono što je očekivao od pape Franje i državnog sekretara, kardinala Pjetra Parolina, a to je podrška nakaradnom Zakonu o slobodi veroispovesti - nije dobio. Novinarima, koji su ga pitali da li je o zakonu razgovarao sa papom Franjom, jedva je izustio - nije konkretno, ali da jeste o "drugim aspektima vezanim za ovaj akt, kao što je položaj Katoličke crkve u Crnoj Gori"!Dok je vlada u Podgorici ekspresno saopštila da je tokom posete Markovića Vatikanu dogovorena poseta pape Franje Podgorici iduće godine, na sajtu vaticannews.va priča je drugačija. Sajt navodi da je ta poseta nezamisliva bez odobrenja Srpske pravoslavne crkve, a da bi to učinio papa bi prvo morao da poseti Srbiju.Protojerej-stavrofor Momčilo Krivokapić kaže za "Novosti" da je zakon napravljen kako bi se pošto-poto otela imovina SPC:- Napravljen je jer su to tražili Amerikanci, a sve kako bi se isti takav primenio na Kosovu i Metohiji u otimačini srpskih crkava, manastira i ostale naše imovine.V. K. - M. S.