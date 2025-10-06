Pobeda Andreja Babiša u Češkoj označava još jedan zaokret u političkom pejzažu Evropske unije.

Nakon Slovačke i Mađarske, i Prag se priklanja struji koja sve otvorenije dovodi u pitanje vojnu strategiju prema Rusiji i nastavak rata u Ukrajini. To više nije marginalna pozicija: postaje realna politička snaga u samom srcu Evrope. U Francuskoj je pokret suverenista Marin Le Pen, koji se protivi produžavanju rata, daleko najjača politička opcija. Slično raspoloženje raste i u Italiji, Nemačkoj i Austriji. Evropa, dakle, nije više jedinstvena ni po pitanju rata ni po pitanju bezbednosti.

U isto vreme, kontinent je već ušao u oblik „hibridnog rata“: sabotaže gasovoda, upadi dronova koji podižu uzbunu od Poljske, preko Francuske, do Danske i Nemačke, informacione operacije i kibernetički napadi postali su nova normalnost. Javnost je sve umornija i uznemirenija, privrede i monetarni sistemi su pod pritiskom, a poverenje u evropske elite – koje i dalje insistiraju na „vojnoj pobedi nad Rusijom“ – vidno opada. Vlasti u Parizu, Berlinu i Briselu nastoje da prikažu rat kao egzistencijalno pitanje evropske bezbednosti, ali sve veći broj građana smatra da produžavanje sukoba samo vodi ka dubljoj ekonomskoj i političkoj krizi.

Tu se otvara antiteza: ako vojna pobeda više nije realna, kako zaustaviti rat u Ukrajini? Da li Evropa ima snage da preuzme diplomatsku inicijativu nezavisno od Vašingtona? Ili će čekati da iscrpljenost obe strane prirodno dovede do pregovora? Ili pustiti realnost da prevagne? Babiš, Fico i Orban sada artikulišu ono što mnogi evropski građani osećaju – da mir ne mora nužno značiti poraz, već povratak razumu i suverenosti odlučivanja. Budućnost evropske politike, ali, kraće, i Evrope, zavisiće od toga da li će taj glas postati dominantan ili ostati u senci ratne retorike velikih sila.

Da bi prevagla mirovna teza, potrebno je da se Pragu, Bratislavi i Budimpešti pridruži neko od velikih. A veliki, za sada, pozivaju građane na stvaranje ratnih zaliha hrane. Ništa strašno i ako pobedi mir. Poješće se.