MALTRETIRAJU BEOGRAĐANE PRED NOVU GODINU: Nove blokade ulica od strane poraženih političara bivše vlasti

DVANAESTI protest Đilasove opozicije okupljene oko koalicije "Srbija protiv nasilja" u Beogradu, a na kojim ponovo okupljeni predstavnici bivšeg režiam onemogućavaju kretanje građana Beograda i to pred Novu godinu, stigao je i do studenata koji su danas blokirali deo prestonice. Sramno je to to što se među pristalicama mogla videti zastava sa zabrinjavajućim natpisom, kojom su priznali svoje namere.