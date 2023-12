JEFTINI I TUŽNI POKUŠAJ ŠIBICARENJA Brnabić o izveštaju CRTE: Jedinstveni birački spisak nije ni postajao dok su oni bili na vlasti

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je više od 12.907 ljudi više upisano u biračke spiskove, što je, kako je ocenila, apsolutno u skladu sa trendovima, ali i da pored toga to nije moglo da utiče na izborni rezultat.

Brnabić je na konferenciji za štampu u Vladi Srbije navela da je lista ''Srbija ne sme da stane'' dobila više nego duplo više glasova od, kako je rekla, ''Đilasove opozicije'', i dodala da, kada se gledaju prebivališta građana, ''treba da se utvrdi ko je tačno prebacivao ljude da glasaju''.

- Kakva god da je stranka u pitanju, to je sve Đilasova opozicija. Postojale su samo dve opcije na izborima i građani su to dobro prepoznali. Što se toga tiče, moguće je da su oni prebacivali te ljude. A ko će to da utvrdi? Da li su to oni činili zato što nisu verovali da imaju nešto u Beogradu, ili neko drugi prebacivao, ili je i to domet statističke greške i ništa ne može da promeni. Osim što su utvrdili da nije bilo problema na parlamentarnim izborima - rekla je Brnabić.

Govoreći o izveštaju CRTA-e o navodnim nepravilnostima na izborima u Srbiji, ona je rekla da je broj birača po lokalnoj samoupravi transparentan i dostupan na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

- I taj spisak se menja i ažurira na svaka tri meseca da bi svaki građanin Srbije mogao da vidi postoji li to prelivanje ili ne postoji. Da vas podsetim, to nikad nismo imali dok su njihovi bili na vlasti. Ni jedinstveni birački spisak, ni analizu, ni transparentnost na sajtu Ministarstva, ni disagregirano po lokalnim samoupravama. Ali kažu da to nije u redu, kažu da treba da se uvede broj birača po domaćinstvu - rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da je taj izveštaj ''jedno veliko ništa, sve u svemu'' i ''jeftini tužni pokušaj šibicarenja''.

