BIĆE NAJVEĆA POBEDA DO SADA: LJajić - Ovaj narod glasa za one koji rade, a ne za one koji samo pričaju

PREDSEDNIK SDPS Rasim Ljajić obratio se na mitingu predizborne liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Novom Pazaru.

Foto: Novosti

- Dragi prijatelji, trebaće nam još u ova dva dana kampanje da uradimo ovo što treba da završimo, jer ovo je stvarno najbolja kampanja koju smo ikad vodili. Nikad veće energije nisam od 90-ih osetio do sada, mi smo uvek bili najjači ali nam je uvek falilo malo do velike pobede kojoj bismo se punim plućima radovali. Ova hala nikada nije bila punija. Sada je došao trenutak da se 17. decembra radujemo toj velikoj, najvećoj pobedi koju ćemo ikada da ostvarimo. Ovaj narod je shvatio da će glasati za one koji rade, a ne one koji obećavaju, za ono što je prijatnije očima, a ne ušima. Svako može da priča šta hoće i puni vaše duše, ali od toga nema nikakve koristi. U svakom gradu se gradi i izgrađuje, Pazar nikad nije bio lepši nego što je sad. I mi ćemo to da nastavimo, tek smo na pola puta. Znam ja u dušu vas, vi ste odlični trgovci. Niko vas ne može da prevari, Pazarce niko ne može, a godinama su pokušavali i nisu uspeli. Zašto treba da se glasa za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Prvo, naša stranka je na ovoj listi. Pobeda naše liste znači veće učešće naše stranke u Vladi, nove investicije, projekti u Pazar i u Sandžak. Kad glasate za našu listu, glasate za našeg poslanika, Muamera Bačevca - poručio je Ljajić.

