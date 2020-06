M. S. | 16. jun 2020. 21:39 |

VLAST je dala korektnu ponudu, a na SPC-u je bilo da izaberu ono što je njihov put. Potencirao sam da razdvojimo dva važna spekta. Jedan aspekt je aktuelni zakon, a drugi važniji aspekt je dugoročno definisanje odnosa države i crkve i položaja pravoslavne crkve, to je ishodište problema i tu smo pokušavali da razgovaramo o rešenju koje bi dugoročno harmonizovalo odnose. SPC je pokazala da joj nije najvažnija sadržina Zakona o slobodi veroispovesti, već da manipulisanjem verskim osećanjima ljudi žele da dovedu do promene vlasti u Crnoj Gori. SPC se izjasnila da želi da nastavi sa uličnim pritiskom prema aktuelnoj vlasti, što je drugačiji pristup od našeg. SPC je pokazala da za nju nije najvažnija sadržina članova, već da je očigledno njihova želja da, stvarajući pritisak na vlast, dovode do njene promjne.

Ovo je kazao predsednik Crne Gore Milo Đukanović odgovarajući na pitanja novinara, posle konsultacija sa predsednicima dela parlamentarnih partija, a u susret parlementarnim I lokalni izbora u četiri opštine.

- Položaj crkve je trebalo ostaviti van dnevne politike - smatra Đikanović, koji je istakao da se SPC opredijelila da "skine rukavice" i da govori iz pozicije političkog subjekta. - Na nama je da ih pobedimo i to ćemo sa zadovoljstvom učiniti, ali oni će podneti odgovornost jer će teret njihovog poraza imati tragove na ono što je dalje pitanje crkve, naglasio je Đukanović.

On je „pecnuo” mitropolita Amfilohija koji je istakao da zbog nedeljnih litija treba hapsiti njega a ne sveštenike, rečima: Niko ne treba da se nudi za hapšenje, ali svako ko misli da može ostati van domašaja pravnog sistema Crne Gore grdno se prevario.

- Varaju se svi koji misle da litije i bilo kakvi skupovi izazivaju strah vlasti i da mogu ugroziti temeljne vrednosti društva. Predsednik države, bio on vernik ili ateista, ima pravo da pronalazi rešenja za pitanja koja opterećuju crnogorsko društvo. Nema težeg izazova za Crnu Goru nego da prevaziđe svoju podeljenost. Ako ste na vlasti, preporučljivo je da budete odgovorni. Problem je nastajao, učvršćivao se i narastao tokom vekova i trebaće malo duže vremena da problem prevaziđemo - kazao je Đukanović, ističuči da je multietnička demokrtija na Balkanu moguća. -Unutar pravoslavnog stanovništva imamo najdublju moguću podelu. Da li je odgovorno ignorisati je? Odgovornost kao predsednika države mi nalaže da se time bavim.