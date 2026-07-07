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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

07. 07. 2026. u 07:30

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Foto: Peter Klaunzer/Keystone via AP

AUSTRALIJA NORTVESTERN NSV PREMIJER LIGA

12.00 Čarlstaun azuri - Veston vorkers 1 (sa 3.60 na 2.50)

LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE

18.00 Sabah - TNS 1 (sa 1.40 na 1.20)

18.00 Ararat Jermenija - Riga 1 (sa 2.80 na 2.70)

SVETSKO PRVENSTVO

22.00 Švajcarska - Kolumbija X (sa 3.25 na 3.10)

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