KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AUSTRALIJA NORTVESTERN NSV PREMIJER LIGA
12.00 Čarlstaun azuri - Veston vorkers 1 (sa 3.60 na 2.50)
LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE
18.00 Sabah - TNS 1 (sa 1.40 na 1.20)
18.00 Ararat Jermenija - Riga 1 (sa 2.80 na 2.70)
SVETSKO PRVENSTVO
22.00 Švajcarska - Kolumbija X (sa 3.25 na 3.10)
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