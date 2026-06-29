TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

29. 06. 2026. u 07:30

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

EVROPSKO PRVENSTVO U19

17.00 Italija - Srbija 1 (sa 1.50 na 1.42)

21.00 Hrvatska - Ukrajina 1 (sa 2.10 na 1.85)

LATVIJA VIRSLIGA

17.00 Auda - Riga 2 (sa 1.57 na 1.40)

LITVANIJA A LIGA

17.45 Panevežis - Suduva 2 (sa 2.05 na 1.80)

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