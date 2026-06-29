KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
EVROPSKO PRVENSTVO U19
17.00 Italija - Srbija 1 (sa 1.50 na 1.42)
21.00 Hrvatska - Ukrajina 1 (sa 2.10 na 1.85)
LATVIJA VIRSLIGA
17.00 Auda - Riga 2 (sa 1.57 na 1.40)
LITVANIJA A LIGA
17.45 Panevežis - Suduva 2 (sa 2.05 na 1.80)
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