IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

10. 10. 2025. u 13:00

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

DR KONGO - Senegal 2:3

J. AFRIKA - NIGERIJA 1:1

Gabon - O. SLONOVAČE 0:0

Rosario - RIVER PLATA 2:1

TURSKA - Španija 0:6

MAĐARSKA - Portugalija 2:3

SRBIJA - Engleska 0:5

Atlon - DANDALK 1:1

Las Palmas - KADIZ 1:0

NAREDNI MEČEVI

petak

DANDALK - Fin Harps 1 1.28

Togo - DR KONGO X2 -

Zimbabve - J. AFRIKA 2 -

Lesoto - NIGERIJA 2 -

Sejšeli - O. SLONOVAČE 2 -

subota

Bugarska - TURSKA 2 -

MAĐARSKA - Jermenija 1 1.42

SRBIJA - Albanija 1 1.70

nedelja

KADIZ - Ueska 1 1.97

RIVER PLATA - Sarmijento 1 1.38

