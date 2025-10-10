IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
DR KONGO - Senegal 2:3
J. AFRIKA - NIGERIJA 1:1
Gabon - O. SLONOVAČE 0:0
Rosario - RIVER PLATA 2:1
TURSKA - Španija 0:6
MAĐARSKA - Portugalija 2:3
SRBIJA - Engleska 0:5
Atlon - DANDALK 1:1
Las Palmas - KADIZ 1:0
NAREDNI MEČEVI
petak
DANDALK - Fin Harps 1 1.28
Togo - DR KONGO X2 -
Zimbabve - J. AFRIKA 2 -
Lesoto - NIGERIJA 2 -
Sejšeli - O. SLONOVAČE 2 -
subota
Bugarska - TURSKA 2 -
MAĐARSKA - Jermenija 1 1.42
SRBIJA - Albanija 1 1.70
nedelja
KADIZ - Ueska 1 1.97
RIVER PLATA - Sarmijento 1 1.38
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
10. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
10. 10. 2025. u 08:15
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
10. 10. 2025. u 08:45
RUS IDE KA POLUFINALU: Moskovljanin ima težak zadatak!
10. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)