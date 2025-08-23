KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
HRVATSKA 1
18.45 SLAVEN - LOKOMOTIVA 1 (sa 2,15 na 1,95)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
ITALIJA 1
18.30 ĐENOVA - LEĆE 1 (sa 2,15 na 2,00)
NEMAČKA 1
15.30 AJNTRAHT - VERDER 1 (sa 1,85 na 1,72)
SRBIJA 1
21.00 VOJVODINA - TSC 1 (sa 2,20 na 1,77)
Preporučujemo
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovo petka
22. 08. 2025. u 10:40
ZA LjUBITELjE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
22. 08. 2025. u 10:20
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
22. 08. 2025. u 09:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
