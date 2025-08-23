TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

23. 08. 2025. u 06:30

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

Foto: Profimedia

HRVATSKA 1

18.45 SLAVEN - LOKOMOTIVA 1 (sa 2,15 na 1,95)

ITALIJA 1

18.30 ĐENOVA - LEĆE 1 (sa 2,15 na 2,00)

NEMAČKA 1

15.30 AJNTRAHT - VERDER 1 (sa 1,85 na 1,72)

SRBIJA 1

21.00 VOJVODINA - TSC 1 (sa 2,20 na 1,77)

