KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BUGARSKA 1
18.00 Septevri Sofija - Dobrudža 1919 2 (sa 3,30 na 2,60)
ČEŠKA 2
18.00 Usti nad Labem - Artis Brno UG 0-2 (sa 2,70 na 2,30)
RUMUNIJA 1
18.00 Ardžeš - Ocelul 2 (sa 3,30 na 2,75)
FINSKA 1
18.00 Jaro - SJK GG (sa 1,53 na 1,40)
DFB POKAL
18.00 Dinamo Drezden - Majnc 2 (sa 1,90 na 1,70)
