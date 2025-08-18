TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Vukašin Miljković

18. 08. 2025. u 13:39

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: AP/Tanjug

BUGARSKA 1

18.00 Septevri Sofija - Dobrudža 1919 2 (sa 3,30 na 2,60)

ČEŠKA 2

18.00 Usti nad Labem - Artis Brno UG 0-2 (sa 2,70 na 2,30)

RUMUNIJA 1

18.00 Ardžeš - Ocelul 2 (sa 3,30 na 2,75)

FINSKA 1

18.00 Jaro - SJK GG (sa 1,53 na 1,40)

DFB POKAL

18.00 Dinamo Drezden - Majnc 2 (sa 1,90 na 1,70)

