TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 07:12

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Petak

18.00 Budućnost - Mega basket +171,5 (1,90)

20.00 Frankfurt - Bajern Minhen +163,5 (2,15)

Kvota: 4,09

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 70%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 70%