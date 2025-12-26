TIP ostali sportovi

TIM IZ EMIRATA JE SVE BOLJI NA EVROSCENI: Krka je pružila otpor aktuelnom šampionu

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 08:54

KOŠARKAŠI Dubaija će u 12. kolu ABA lige ugostiti Krku.

ТИМ ИЗ ЕМИРАТА ЈЕ СВЕ БОЉИ НА ЕВРОСЦЕНИ: Крка је пружила отпор актуелном шампиону

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Iako nije u punom sastavu od starta sezone, tim iz Emirata je pokazao dobru igru u Evroligi.

Ostvarili su devet pobeda na evrosceni, a jedini poraz na svom terenu su pretrpeli od Makabija kada se igralo u praznoj dvorani.

U prošlom  kolu su savladali Milano, nakon 40 minuta igre rezultat je glasio 99:92.

Sa druge strane, igrači Krke su pružili snažan otpor Partizanu u prošlom kolu ABA šampionata.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +170,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

