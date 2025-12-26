NALAZE SE NA DEOBI ŠESTOG MESTA: "Kneževi" dočekuju direktnog konkurenta za plej-of

MONAKO i Real Madrid će odigrati meč 18. kola Evrolige.

"Kneževi" imaju strašnu ekipu, međutim, tokom sezone su imali dosta uspona i padova.

Trenutno se nalaze na deovi šestog mesta zajedno sa današnjim protivnikom, upisali su po deset pobeda i šest poraza.

Obe ekipe su prošle nedelje bile poovične, u duplom kolu su ostvarili samo po jedan trijumf.

Verujemo da će Monako iskoristiti prednost domaćeg terena i slaviti pred svojim navijačima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)

