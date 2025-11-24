TIP ostali sportovi

TRENUTNO IGRAJU SJAJNU KOŠARKU: Floriđani pred petom uzastopnom pobedom

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 13:52

MAJAMI će u noći između ponedeljka i utorka ugosstiti Dalas.

FOTO: Tanjug/AP

Floriđani igraju dobru košarku u poslednje vreme, vezali su četiri pobede i sada su na skoru 11:6.

U prethodnom kolu su na svom terenu savladali Filadelfiju, a konačan rezultat glasio je 117:127.

Sa druge strane, Maveriksi su nakon pobede nad Nju Orleansom poraženi od Memfisa rezultatom 96:102.

Verujemo da će Majami upisati i peti uzastopni trijumf.

NAŠ TIP: H1 -6,5 (kvota 1,70)

