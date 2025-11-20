TIP ostali sportovi

OBA TIMA SU U KRIZI: Madriđani dočekuju litvanskog velikana

Marko Milosavljević

20. 11. 2025. u 08:30

REAL Madrid će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

ОБА ТИМА СУ У КРИЗИ: Мадриђани дочекују литванског великана

Foto: Profimedia

Madriđani su tim koji može mnogo bolje od prikazanog, u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili su samo pet pobeda.

Prošle nedelje su u duplom kolu pretrpeli dva poraza, najpre je bolja od njih bila Valensija, a zatim i Panatinaikos.

Ni tri dana kasnije u domaćem šampionatu nisu prikazali zavidan nivo košarke, međutim, uspeli su nekako da savladaju Bilbao.

Litvanski predstavnik je takođe iz duple runde izašao bez bodova, nisu imali rešenje za Olimpijakos i Dubai.

Verujemo da će gostujući ubaciti veći broj poena od zadate granice.

NAŠ TIP: Tim2 +78,5 (kvota 1,85)

