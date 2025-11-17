TIP ostali sportovi

TRENER MU VERUJE: Dobrić je sve bolji!

Marko Milosavljević

17. 11. 2025. u 15:39

OGNjEN Dobrić je takođe naš izbor.

Foto: Twitter/@kkcrvenazvezda

Srpski internacionalac kod Janisa Sferopulosa nije dobijao puno priliku i jednostavno nije uspevao da pronađe svoj ritam.

Kod Saše Obradovića je počeo da pruža izuzetno dobre paritije, igra sa dosta više samopouzdanja i sigurniji je u šutu.

Najbolju partiju prikazao je prošle nedelje protiv Monaka kada je postigao 22 poena uz sjajne procente puta.

Verujemo da danas, ipak, neće biti na tom nivou.

NAŠ TIP: -9,5 (kvota 1,90)

