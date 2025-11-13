TIP ostali sportovi

FENER JE VEZAO DVE POBEDE: Hapoel nastavlja u istom ritmu

Marko Milosavljević

13. 11. 2025. u 11:39

KOŠARKAŠI Fenerbahčea će u jedanaestom kolu Evrolige ugostiti Hapoel.

ФЕНЕР ЈЕ ВЕЗАО ДВЕ ПОБЕДЕ: Хапоел наставља у истом ритму

FOTO: Profimedia

Izabranici Šarunasa Jasikivičijusa još uvek ne igraju onako kako se od sih očekuje, ali su da vežu četiri pobede, od toga dve na evrosceni.

U prošlom kolu su na svom terenu su savladali Makabi, nakon minuta igre rezultat je glasio 84:75.

Vejd Boldvin je sa 17 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Hol sa 15, dok je Horton-Taker dodao 13.

Sa druge strane, izabranici Dimitrisa Itudisa su bili bolji od ekipe Baskonije rezultatom 114:89.

Najistaknutiji u pobedi svog tima bio je Ilajdža Brajnt, Amerikanac je ubacio 24 poena uz 9 skokova.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,92)

