FENER JE VEZAO DVE POBEDE: Hapoel nastavlja u istom ritmu
KOŠARKAŠI Fenerbahčea će u jedanaestom kolu Evrolige ugostiti Hapoel.
Izabranici Šarunasa Jasikivičijusa još uvek ne igraju onako kako se od sih očekuje, ali su da vežu četiri pobede, od toga dve na evrosceni.
U prošlom kolu su na svom terenu su savladali Makabi, nakon minuta igre rezultat je glasio 84:75.
Vejd Boldvin je sa 17 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Hol sa 15, dok je Horton-Taker dodao 13.
Sa druge strane, izabranici Dimitrisa Itudisa su bili bolji od ekipe Baskonije rezultatom 114:89.
Najistaknutiji u pobedi svog tima bio je Ilajdža Brajnt, Amerikanac je ubacio 24 poena uz 9 skokova.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,92)
