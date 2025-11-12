KVOTA JE VIŠE NEGO PRIMAMVILJA: Vredi probati ovaj specijal!

NAŠ predlog za večeras tiče se sjajnog Kejda Kaningema čiji Detroit pistonsi dočekuju Čikago bulse (1.00).

Kaningem je glavni igrač Detroita već par godina, oko njega se sve vrti u igri Pistonsa, vratio ih je u plej-of, a ovu sezonu je otvorio silovito i još više nego inače ima loptu u rukama.

U proseku postiže 27.7 poena, deli 9.9 asistencija i hvata 5.4 skoka, a na parketu provodi čak 37 minuta.

Pre par večeri protiv Vašigntona odigrao je ujedno najbolji i najgori meč ove sezone. Ostvario je impresivan tripl-dabl u pobedi Detroita, 46 poena, 12 skokova, 11 asistencija, ali je ispalio čak 45 šuteva od kojih je ubacio samo 14, što znači da je promašio čak 31 šut iz igre ostvarivši negativni rekord NBA lige.

Zaista čudno veče za Kaningema i potvrda toga da se apsolutno pita za sve u igri Pistonsa.

Večeras će rival njegovoj ekipi biti Bulsi koji igraju brzo, na veliki broj poena i ovo je nova šansa za još jedno dominantno izdanje nekadašnjeg studenta Oklahoma stejta.

Kvota da će ostvariti novi tripl-dabl je čak 16 i mi smatramo da je vredi probati. Njegov stil igre je takav da ga može pojuriti, pogotovo ako se uzme u ozbir i Čikago koji je među bržim ekipama u ligi i imaće priliku da podeli dosta asitencija i uhvati veliki broj skokova uz standarni poenterski učinak.

NAŠ TIP: Kejd Kaningem ostvaruje tripl-dabl (kvota 16,00)

