SUBOTNJI TIKET JE POGOĐEN! Nedeljni "3+" predlozi redakcije Tipa
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
3+ TIKET ZA NEDELjU
12.00 Angkor Tajger - Kirivong Sok Sen Čej UG 3+ (1,33)
21.00 Sporting - Rio Ave UG 3+ (1,40)
22.00 Speniš Taun Polis - Trežur Bič UG 3+ (1,65)
Ukupna kvota: 4,92
