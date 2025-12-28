Tip fudbal

SUBOTNJI TIKET JE POGOĐEN! Nedeljni "3+" predlozi redakcije Tipa

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka

СУБОТЊИ ТИКЕТ ЈЕ ПОГОЂЕН! Недељни 3+ предлози редакције Типа

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

3+ TIKET ZA NEDELjU

12.00 Angkor Tajger - Kirivong Sok Sen Čej UG 3+ (1,33)

13.00 24 Erzinčaspor - Elazigspor UG 3+ (1,60)
21.00 Sporting - Rio Ave UG 3+ (1,40)
22.00 Speniš Taun Polis - Trežur Bič UG 3+ (1,65)

 Ukupna kvota: 4,92

 

