RUSI OBJAVILI NAJNOVIJE INFORMACIJE SA FRONTA: Vojska zauzela šest naselja na jugoistoku Ukrajine

28. 12. 2025. u 11:31

MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je danas da su ruske trupe preuzele kontrolu nad četiri naselja u Donjecku i dva naselja u Zaporoškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine.

U saopštenju se precizira da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljima Dimitrov, Rodinskoje, Artemovka i Voljnoje u Donjeckoj oblasti.

Takođe se navodi da su ruske trupe zauzele Stepnogorsk i Guljajpolje u Zaporoškoj oblasti, prenele su RIA Novosti.

