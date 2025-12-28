RUSI OBJAVILI NAJNOVIJE INFORMACIJE SA FRONTA: Vojska zauzela šest naselja na jugoistoku Ukrajine
MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je danas da su ruske trupe preuzele kontrolu nad četiri naselja u Donjecku i dva naselja u Zaporoškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine.
U saopštenju se precizira da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljima Dimitrov, Rodinskoje, Artemovka i Voljnoje u Donjeckoj oblasti.
Takođe se navodi da su ruske trupe zauzele Stepnogorsk i Guljajpolje u Zaporoškoj oblasti, prenele su RIA Novosti.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Uskoro opširnije
Preporučujemo
DEČAK (5) STRADAO NA ŽIČARI: Horor na severu Japana - Ruka mu se zaglavila, pa pao u smrt
28. 12. 2025. u 11:19
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO DANAS IZGLEDA ALjOŠA VUČKOVIĆ Glumica objavila snimak iz pozorišta: "Veliki i dobri naš!"
GLUMICA Dragana Mićalović dirnula je pratioce objavom na društvenim mrežama, gde je podelila emotivan snimak legendarnog glumca Aljoše Vučkovića iz pozorišta. Na videu se vidi kako glumac peva na sceni.
28. 12. 2025. u 08:48
Komentari (0)