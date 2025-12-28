MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je danas da su ruske trupe preuzele kontrolu nad četiri naselja u Donjecku i dva naselja u Zaporoškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine.

Novosti

U saopštenju se precizira da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljima Dimitrov, Rodinskoje, Artemovka i Voljnoje u Donjeckoj oblasti.

Takođe se navodi da su ruske trupe zauzele Stepnogorsk i Guljajpolje u Zaporoškoj oblasti, prenele su RIA Novosti.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Uskoro opširnije