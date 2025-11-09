ZA LJUBITELJE NFL-A: Koltsi se vraćaju na pobednički kolosek, Lajonsi koriste izostanak Denijelsa...
REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz osmog kola najpopularnijeg američkog sporta
Nedelja
15.30 Indijanapolis kolts - Atlanta falkons hendikep poena 1 (-4,5) (1,75)
Očekujemo da se Koltsi vrate na pobednički kolosek posle lošeg izdanja protiv Stilersa prošle nedelje. Falkonsi su daleko slabiji protivnik od Pitsburga, nemaju dobru odbranu i verujemo da će Džonatan Tejlor pokazati zašto je favorit za nagradu najboljeg ofanzivnog igrača u NFL-u ove godine.
19.00 Čikago bers - Njujork džajants 1 (1,45)
Bersi koriste dobar raspored koji imaju, upisali su pet pobeda do sada, u dobroj su formi i trebali bi dođi do šeste protiv Džajantsa koji nisu ista ekipa nakon povrede Kema Skatebua.
22.05 Sijetl sihoks - Arizona kardinals hendikep poena 1 (-4,5) (1,65)
Sijetl na krilima Sema Darnolda izgleda kao jedna od boljih ekipa u ligi, poznato je da ima jak domaći teren i očekujemo da rutinski pobedi divizonog rivala kojeg su bukmejkeri precenili nakon prošlonedeljne pobede u Dalasu. Džejkobi Briset jeste dominirao na tom meču, ali sa razlogom je rezerva veći deo svoje karijere i to će se večeras pokazati.
22.25 Vašington komanders - Detroit lajons hendikep poena 2 (6,5) (1,68)
Vreme za osvetu Detroita, Komandersi su izbacili Lajonse prošle godine iz plej-ofa, ali danas su bez svog najbitnijeg igrača Džejdena Denijelsa. Lišeni usluga sjajnog kvoterbeka nemaju šta da traže protiv motivisanih Lajonsa i tipujemo ubedljiv trijumf čete Dena Kembela.
Ponedeljak
2.20 LA čardžers - Pitsburg stilers prvo poluvreme ukupno poena -25,5 (1,47)
Stilersi tradicionalno igraju tvrda prva poluvremena, ovaj tip je bio prolazan na poslednjih par njihovih utakmica i to bi ponovo trebao biti slučaj protiv Džardžersa koji imaju dobar napadački potencijal, ali ne verujemo da će im čvrsta odbrana gostiju dozvoliti da se raspucaju.
