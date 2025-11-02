TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

02. 11. 2025. u 13:00

ZA danas vam je naša redakcija predložila četiri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

NBA

0.00 Toronto reptors - Memfis grizlis 1 (1,50)

0.00 Šarlot hornets - Juta džez 2 (2,30)
0.00 Bruklin nets - Filadelfija sevetisiksers 2 (1,50)

Ukupna kvota: 5,18

