LEKARI IZNELI NOVE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAČIĆA: Evo kad mogu da se očekuju prve prognoze

Lekari kažu da je u ovom trenutku nezahvalno davati prognoze dok se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Prognoze o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mogu se očekivati tek kada se skine sa respiratora, navode lekari.

Foto: Novosti/Z. Jovanović, Profimedia

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju.

Po prijemu Dačić je intubiran i stavljen na respirator. Dačić ima obostranu upalu pluća.

(RTS)