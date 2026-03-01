LEKARI IZNELI NOVE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAČIĆA: Evo kad mogu da se očekuju prve prognoze
Lekari kažu da je u ovom trenutku nezahvalno davati prognoze dok se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Prognoze o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mogu se očekivati tek kada se skine sa respiratora, navode lekari.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju.
Po prijemu Dačić je intubiran i stavljen na respirator. Dačić ima obostranu upalu pluća.
(RTS)
Preporučujemo
BOLEST KAO POVOD ZA MRŽNjU (VIDEO)
28. 02. 2026. u 17:05
NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANjU IVICE DAČIĆA: Oglasili se lekari
28. 02. 2026. u 11:21
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)