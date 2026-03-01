JURIMO TREĆI U NIZU! FAVORITI SU SE I JUČE OKLIZULI: Ovo su predlozi Tipa za utakmice na kojima su moguća iznenađenja
DANAS vam skrećemo pažnju na ove potencijalne "mine",
U subotu smo vas upozorili na potencijalne kikseve favorita, što se u slučaju Portsmuta, VBA i Njuksala i desilo. Ko je poslušao naš savet i odigrao na ove kikseve lepo je unovčio, pošto je dobitna kvota bila skoro 28.
Taj predlog tiketa možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
13.30 Genk - Gent X2 (2,07)
16.30 Grashopers - Lugano 1 (3.30)
16.30 Tondela - Santa Klara 1 (3,30)
Ukupna kvota: 24,54
Preporučujemo
NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovrši posao protiv Lila?
26. 02. 2026. u 07:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
26. 02. 2026. u 06:30
JURIMO TREĆU "SIGURICU" U NIZU: Tip predlog za tiket sa tri realne kvote koji lagano dolazi
26. 02. 2026. u 09:01 >> 09:27
DA LI JE MOGUĆE? Iran se povlači sa Svetskog prvenstva u fudbalu?! Evo ko će ga zameniti!
Najnovije vesti vezane za rat koji je otpočeo na Bliskom istoku, a napad na Iran bio je okidač za to, tiču se Svetskog prvenstva u fudbalu čiji su domaćin i Sjedinjene Američke Države.
28. 02. 2026. u 22:46 >> 23:00
"ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA!" Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i potez koji ima veze sa sportom.
28. 02. 2026. u 21:19
DRAMA! Košarkaši Partizana "zarobljeni" u Dubaiju
Najnovije vesti iz KK Partizan vezane su za rat koji je danas otpočeo, a konkretno za Dubai na koji je napad izvršio Iran, nakon što su ga napali Izrael i Sjedinjene Američke Države.
28. 02. 2026. u 17:51
Komentari (0)