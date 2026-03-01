JURIMO TREĆI U NIZU! FAVORITI SU SE I JUČE OKLIZULI: Ovo su predlozi Tipa za utakmice na kojima su moguća iznenađenja

DANAS vam skrećemo pažnju na ove potencijalne "mine",

Profimedia

U subotu smo vas upozorili na potencijalne kikseve favorita, što se u slučaju Portsmuta, VBA i Njuksala i desilo. Ko je poslušao naš savet i odigrao na ove kikseve lepo je unovčio, pošto je dobitna kvota bila skoro 28.

Taj predlog tiketa možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja 13.30 Genk - Gent X2 (2,07)

16.30 Grashopers - Lugano 1 (3.30)

16.30 Tondela - Santa Klara 1 (3,30) Ukupna kvota: 24,54