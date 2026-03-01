BRUKA I SRAMOTA: Manojlović pokušava na ratu koji je pogodio Bliski istok da sakupi politčke poene (FOTO)

LIDER Pokreta Kreni-promeni, Savo Manojlović, pokušava i na ratu koji je pogodio Bliski istok da skupi političke poene.

Foto: Printskrin

Manojlović se na društvenoj mreži oglasio diskutabilnom objavom:

- Trenutna eskalacija između Irana i Izraela nije drugačija od prethodne. I tada je vazdušni prostor bio zatvoren. Let koji sam naveo i za koji sam dostavio dokaz bio je evakuacioni let. Evakuacioni let se dogovara pregovorima sa zemljom u kojoj se nalazi aerodrom.

Zato u prethodnom sukobu niko iz regiona, osim ,,Air Serbia" (civilni let), nije leteo, već su se i ljudi iz regiona evakuisali tim letom. Dakle, nije se čekalo da se uspostavi normalno stanje kako bi se ljudi vratili redovnim linijama, kao što navodite. - Istakao je Manojlović.

Foto: Novosti

Manojlović kao da se pravi da ne zna da je vazdušni prostor zatvoren u svim zemljama koje su na udaru raketa!

Nema te kompanije i države koja može da naredi da se leti. Da neki avion poleti, da ga pogodi raketa, prvi bi Savo Manojlović izašao na ulicu da udara na državu!

Na ove Manojlovićeve izmišljotine odgovorila je čak i Bojana Selaković iz NKEU.

Foto: Novosti

- Ne propuštaju nijedan volej za profitiranje na populizmu, makar to podrazumevalo i potpuno iracionalne poruke - rekla je Manojlović.

Isto tako je reagovao i Petar Vojinović:

Foto: Novosti

- "Uključujući Air Srbiju, kako bi se omogućila organizovana i bezbedna evakuacija svih državljana koji to žele."

Sled razmišljanja ovde je duboko problematičan. Trebalo bi da ne želiš da šalješ putnički avion u sred rata. - rekao je Vojinović.