UZBUNA U MAĐARSKOJ! Orban poslao upozorenje naciji
MAĐARSKI Savet odbrane podigao je nivo uzbune za borbu protiv terorizma za jedan stepen, izjavio je sinoć premijer te zemlje Viktor Orban.
- Sazvao sam sastanak Saveta odbrane, jer dešavanja u Iranu mogu imati indirektan uticaj na bezbednosnu situaciju u Mađarskoj, posebno u pogledu naše energetske bezbednosti - rekao je Orban na video-snimku koji je objavio na Fejsbuku, prenosi MTI.
Orban je kazao da mađarski vojnici koji služe na Bliskom istoku "nisu pogođeni vojnim udarima, i bezbedni su".
- Moramo takođe uzeti u obzir rastući rizik od terorističkih napada širom Evrope, posebno u zemljama sa velikom migrantskom populacijom. Mađarska je u mnogo boljoj poziciji, ali čak i tako, podižemo nivo uzbune za borbu protiv terorizma za jedan stepen - istakao je Orban.
On je rekao da se zbog sukoba očekuje značajno povećanje cena energije na globalnim tržištima.
- U ovoj situaciji je ključno da prekinemo naftnu blokadu ukrajinskog predsednika (Volodimira) Zelenskog prema Mađarskoj - kazao je Orban.
Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su juče rano ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.
Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.
