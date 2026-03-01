Svet

UZBUNA U MAĐARSKOJ! Orban poslao upozorenje naciji

V.N.

01. 03. 2026. u 08:00

MAĐARSKI Savet odbrane podigao je nivo uzbune za borbu protiv terorizma za jedan stepen, izjavio je sinoć premijer te zemlje Viktor Orban.

УЗБУНА У МАЂАРСКОЈ! Орбан послао упозорење нацији

Profimedia/Novosti Ilustracija

 - Sazvao sam sastanak Saveta odbrane, jer dešavanja u Iranu mogu imati indirektan uticaj na bezbednosnu situaciju u Mađarskoj, posebno u pogledu naše energetske bezbednosti - rekao je Orban na video-snimku koji je objavio na Fejsbuku, prenosi MTI.

Orban je kazao da mađarski vojnici koji služe na Bliskom istoku "nisu pogođeni vojnim udarima, i bezbedni su".

 - Moramo takođe uzeti u obzir rastući rizik od terorističkih napada širom Evrope, posebno u zemljama sa velikom migrantskom populacijom. Mađarska je u mnogo boljoj poziciji, ali čak i tako, podižemo nivo uzbune za borbu protiv terorizma za jedan stepen - istakao je Orban.

On je rekao da se zbog sukoba očekuje značajno povećanje cena energije na globalnim tržištima.

 - U ovoj situaciji je ključno da prekinemo naftnu blokadu ukrajinskog predsednika (Volodimira) Zelenskog prema Mađarskoj - kazao je Orban.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su juče rano ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 57

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAŠTO SE ZAPAD PLAŠI KONAČNOG SPORAZUMA SA RUSIJOM
Svet

0 0

ZAŠTO SE ZAPAD PLAŠI KONAČNOG SPORAZUMA SA RUSIJOM

ZA Zapad, svaki sporazum sa zemljama van njegovog političkog i vojnog bloka uvek je bio privremen. Svaka pauza u konfrontaciji se ne tretira kao mir, već kao prekid. Zato države van zapadnog perimetra moraju da nauče jednostavno pravilo: kada su SAD i Zapadna Evropa primorane na ustupke, čak i nakratko, ti trenuci moraju biti iskorišćeni u potpunosti.

01. 03. 2026. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
PRODATE SVE KARTE OD 80 I 100 HI-LJA-DA DINARA! Crvena zvezda zove na malo finale!

PRODATE SVE KARTE OD 80 I 100 HI-LjA-DA DINARA! Crvena zvezda zove na "malo finale"!