PARIŽANI IGRAJU BRZU KOŠARKU: "Manekeni" su pretrpeli poraz u Blaugrani
MILANO će u osmom kolu Evrolige ugostiti Pariz.
Parižani su promenili gotovo čitav sastav, ali ostali su verni svom stilu košarke.
I ove sezone igraju izuzetno brzo, dosta poseda imaju tokom meča i napadi im se brzo završavaju.
Pariz je nakon pobede nad Partizanom pretrpeo poraz na svom terenu od Anadolu Efesa.
Herera i Hifi su ubacili po 17 poena timu iz Istanbula, ali to nije bilo dovoljno da se napravi pozitivan rezultat.
Sa drue strane, Milano je pretrpeo poraz od Barselone u Blaugrani, konačan rezultat glasio je 74:72.
NAŠ TIP: Milano - Pariz +174,5 (kvota 1,90)
