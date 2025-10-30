PARIŽANI IGRAJU BRZU KOŠARKU: "Manekeni" su pretrpeli poraz u Blaugrani

MILANO će u osmom kolu Evrolige ugostiti Pariz.

Parižani su promenili gotovo čitav sastav, ali ostali su verni svom stilu košarke.

I ove sezone igraju izuzetno brzo, dosta poseda imaju tokom meča i napadi im se brzo završavaju.

Pariz je nakon pobede nad Partizanom pretrpeo poraz na svom terenu od Anadolu Efesa.

Herera i Hifi su ubacili po 17 poena timu iz Istanbula, ali to nije bilo dovoljno da se napravi pozitivan rezultat.

Sa drue strane, Milano je pretrpeo poraz od Barselone u Blaugrani, konačan rezultat glasio je 74:72.

NAŠ TIP: Milano - Pariz +174,5 (kvota 1,90)

