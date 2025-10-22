BEČ: Menšik ide dalje, Fokina opravdava ulogu favorita...
DANAS se u Bazelu igraju mečevi drugog kola, a mi vam predlažemo još jedan tiket.
ATP Bazel
18.15 Bruksbi - Davidovič Fokina 2-2 (2,00)
19.30 Menšik - Fonseka 1 (2,15)
Kvota: 4,30
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
IMAJU SLIČAN STIL IGRE: Amerikanac je tehnički bolji
22. 10. 2025. u 15:28
KANAĐANI BIJU BITKU U PRVOM KOLU: Ože-Alijasim nastavlja niz!
22. 10. 2025. u 14:10
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)