BEČ: Menšik ide dalje, Fokina opravdava ulogu favorita...

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 15:40

DANAS se u Bazelu igraju mečevi drugog kola, a mi vam predlažemo još jedan tiket.

Foto: Profimedia

ATP Bazel 

18.15 Bruksbi - Davidovič Fokina 2-2 (2,00)

19.30 Menšik - Fonseka 1 (2,15)

Kvota: 4,30

