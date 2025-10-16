RUS NE BLISTA: Moskovljanin je bio slobodan u prvom kolu

KAREN Hačanov i Jan-Lenard Štruf će se sastati u drugom kolu Almatija.

FOTO: Profimedia

Ruski teniser nije u blistavoj formi, a već na startu turnira će imati težak ispit pred sobom.

Vezao je tri poraza, a poslednji njegov meče gledali smo u Šangaju kada je već u prvom kolu poražen od Šanga.

Moskovljanin je bio slobodan u prvom kolu, ali njegov protivnik nije. Nemac je savladao Mekenzija Meldonalda.

Verujemo da će Hačanov slaviti.

NAŠ TIP: Hačanov - Štruf 1 (kvota 1,43)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA