RUS NE BLISTA: Moskovljanin je bio slobodan u prvom kolu

Marko Milosavljević

16. 10. 2025. u 11:58

KAREN Hačanov i Jan-Lenard Štruf će se sastati u drugom kolu Almatija.

РУС НЕ БЛИСТА: Московљанин је био слободан у првом колу

FOTO: Profimedia

Ruski teniser nije u blistavoj formi, a već na startu turnira će imati težak ispit pred sobom.

Vezao je tri poraza, a poslednji njegov meče gledali smo u Šangaju kada je već u prvom kolu poražen od Šanga.

Moskovljanin je bio slobodan u prvom kolu, ali njegov protivnik nije. Nemac je savladao Mekenzija Meldonalda.

Verujemo da će Hačanov slaviti.

NAŠ TIP: Hačanov - Štruf 1 (kvota 1,43)

