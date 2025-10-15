AKTUELNI ŠAMPION OPRAVDAVA ULOGU FAVORITA: Zeleni su pretrpeli poraz od najvećeg rivala
KOŠARKAŠI Panatinaikosa će u četvrtom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Asvel.
Zeleni su prošle nedelje ostvarili trijumf na evrosceni, ali su kasnije poraženi u domaćem šampionatu.
Poraženi su od večitig rivala, odnosno Olimpijakosa, rezultat meča glasio je 90:86.
Ipak, treba naglasiti da su Atinjani bili oslabljeni neigranjem Kendrika Nana i Matijasa Lesora.
Panatinaikos je veliki favorit na svom terenu i verujemo da će opravdati ulogu favorita.
NAŠ TIP: H1 -10,5 (kvota 1,45)
