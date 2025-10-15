VREME JA DA PROIGRA: Partizan skupo plaća Parkera upravo zbog ovakvih utakmica!

OČEKUJEMO dobro izdanje bivšeg košarkaša Barselone na večerašnjem meču Reala i Partizana koji se sastaju u "Movistar areni" od 20 časova i 45 minuta.

FOTO: N. Skenderija

Džabari Parker je predstavljen kao najveće pojačanje Partizana proteklog leta i kao igrač koji bi trebao povesti ekipu na fajnal-for što je ultimativni cilj "crno-belih" od kada se legendarni Željko Obradović vratio u klub.

Početak nije baš najbolji za iskusnog Amerikanca koji očigledno nije u najboljoj fizičkoj formi, nije još namestio šut i biće potrebno vreme dok sve to dođe pod svoje.

Ipak, Parker je preveliko ime da bi mu se dopuštale slabe partije i vreme je da pokaže zašto je skupo plaćen, a duel sa Realom je svakako prilika za to.

Željko Obradović mu veruje, dopušta mu dosta toga na terenu, pušta ga da uhvati ritam i pitanje je vremena kada će se to isplatiti slavnom srpskog stručnjaku

Nekadašnji drugi pik na draftu je doveden za upravo ovakve utakmice, da povuče ekipu kada je autsajder kao što je večeras u Madridu, ne deluje da je igrač koji se libi odgovornosti i očekujemo da pruži dobru partiju protiv Reala.

Takođe, u Partizan je došao iz Barselone, vodio je velike bitke sa Realom, dobro zna protivnika, halu, a i zadata granica mu nije previše zahtevna i zbog svega toga ga predlažemo plus.

NAŠ TIP: Džabari Parker +11,5 (kvota 1,90)

