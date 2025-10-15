TIP ostali sportovi

VREME JA DA PROIGRA: Partizan skupo plaća Parkera upravo zbog ovakvih utakmica!

ТИП редакција

15. 10. 2025. u 12:30

OČEKUJEMO dobro izdanje bivšeg košarkaša Barselone na večerašnjem meču Reala i Partizana koji se sastaju u "Movistar areni" od 20 časova i 45 minuta.

ВРЕМЕ ЈА ДА ПРОИГРА: Партизан скупо плаћа Паркера управо због оваквих утакмица!

FOTO: N. Skenderija

Džabari Parker je predstavljen kao najveće pojačanje Partizana proteklog leta i kao igrač koji bi trebao povesti ekipu na fajnal-for što je ultimativni cilj "crno-belih" od kada se legendarni Željko Obradović vratio u klub.

Početak nije baš najbolji za iskusnog Amerikanca koji očigledno nije u najboljoj fizičkoj formi, nije još namestio šut i biće potrebno vreme dok sve to dođe pod svoje.

Ipak, Parker je preveliko ime da bi mu se dopuštale slabe partije i vreme je da pokaže zašto je skupo plaćen, a duel sa Realom je svakako prilika za to.

Željko Obradović mu veruje, dopušta mu dosta toga na terenu, pušta ga da uhvati ritam i pitanje je vremena kada će se to isplatiti slavnom srpskog stručnjaku

Nekadašnji drugi pik na draftu je doveden za upravo ovakve utakmice, da povuče ekipu kada je autsajder kao što je večeras u Madridu, ne deluje da je igrač koji se libi odgovornosti i očekujemo da pruži dobru partiju protiv Reala.

Takođe, u Partizan je došao iz Barselone, vodio je velike bitke sa Realom, dobro zna protivnika, halu, a i zadata granica mu nije previše zahtevna i zbog svega toga ga predlažemo plus.

NAŠ TIP: Džabari Parker +11,5 (kvota 1,90)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku