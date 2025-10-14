TIP ostali sportovi

ŠAMPION JE LOŠE OTVORIO SEZONU: Protivnik igra u brzom ritmu

FENERBAHČE i Dubai će odigrati meč četvrtog kola Evrolige.

Aktuelni šampion nije blistao u dosadašnjem delu takmičenja i ostvario je samo jedan trijumf.

Fener je u okviru trećeg kola pretrpeo poraz od Crvene zvezde i to na svom terenu, konačan rezultat glasio je 81:86.

Bonzi Kolson i Horton Taker su sa po 19 pogodaka bili najefikasniji u porazu svog tima, dok je dvocifren bio još Mikael Jantunen (15).

Danas im na megdan dolazi ekipa koja voli da igra u izuzetno brzom ritmu i zato verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)

