ŠAMPION JE LOŠE OTVORIO SEZONU: Protivnik igra u brzom ritmu
FENERBAHČE i Dubai će odigrati meč četvrtog kola Evrolige.
Aktuelni šampion nije blistao u dosadašnjem delu takmičenja i ostvario je samo jedan trijumf.
Fener je u okviru trećeg kola pretrpeo poraz od Crvene zvezde i to na svom terenu, konačan rezultat glasio je 81:86.
Bonzi Kolson i Horton Taker su sa po 19 pogodaka bili najefikasniji u porazu svog tima, dok je dvocifren bio još Mikael Jantunen (15).
Danas im na megdan dolazi ekipa koja voli da igra u izuzetno brzom ritmu i zato verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)
