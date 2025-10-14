TIP ostali sportovi

JOŠ JEDAN SRPSKI TENISER NA TERENU: Đere prekida crni niz

Marko Milosavljević

14. 10. 2025. u 12:01

ĐERE i Ševčenko će odigratim meč prvog kola Almatija.

ЈОШ ЈЕДАН СРПСКИ ТЕНИСЕР НА ТЕРЕНУ: Ђере прекида црни низ

Foto AP

Danas ćemo gledati još jednog srpskog tenisera u Kazahstanu, ali imaće težak zadatak u prvom kolu.

Laci je u lošoj formi, međutim, znamo da je spospoban u svakom momentu da odigra na visokom nivou.

Šljaka je njegova omiljena podloga, ali je dovoljno kvalitetan igrač da i na betonu odigra na zavidnom nivou.

Verujemo da će danas prekinuti crni niz.

NAŠ TIP: Đere - Ševčenko 1 (kvota 2,10)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen
Svet

0 3

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je dokument koji je potpisan na mirovnom samitu za Pojas Gaze u Egiptu "istorijski" i poručio da je time ostvaren dugogodišnji cilj, mir na Bliskom istoku.

13. 10. 2025. u 19:46

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GODIŠNJICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna

GODIŠNjICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna