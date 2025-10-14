JOŠ JEDAN SRPSKI TENISER NA TERENU: Đere prekida crni niz
ĐERE i Ševčenko će odigratim meč prvog kola Almatija.
Danas ćemo gledati još jednog srpskog tenisera u Kazahstanu, ali imaće težak zadatak u prvom kolu.
Laci je u lošoj formi, međutim, znamo da je spospoban u svakom momentu da odigra na visokom nivou.
Šljaka je njegova omiljena podloga, ali je dovoljno kvalitetan igrač da i na betonu odigra na zavidnom nivou.
Verujemo da će danas prekinuti crni niz.
NAŠ TIP: Đere - Ševčenko 1 (kvota 2,10)
