RUS IDE KA POLUFINALU: Moskovljanin ima težak zadatak!

DANIL Medvedev i Aleks De Minor će odmeriti snage u četvrtfinalu Šangaju

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Moskovljanin se tri puta sastajao sa Liarnerom Tijenom i uvek smo gledali veliku dramu i veliki broj preokreta.

Ipak, ruski teniser je uspeo da reši meč u svoju korist za razliku od onog u Pekingu.

Skoro tri sata je vodio rat na terenu sa Amerikancem, na kraju je ostvario trijumf rezultatom 2:1 (7:6,6:7.6:4).

Verujemo da će Medvedev savladati Aleksa De Minora i plasirati se u polufinale.

NAŠ TIP: Medvedev - De Minor 1 (kvota 2,60)

