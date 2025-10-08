ISTORIJSKI DEBI: Tijana Bošković igra prvi zvanični meč u dresu novog kluba

NAJBOLjA odbojkašica sveta odigraće svoj prvi meč za Vakifbank koji se sastaje sa Fenerbahčeom u Superkupu Turske (18.00).

FOTO: Olimpijski komitet Srbije

Nakon deset godina provedenih u Ezačibašiju, Tijana Bošković je odlučila da je vreme za nove izazove i preko leta je potpisala ugovor sa jednim od najjačim timova sveta, Vakifbankom.

Akutelni prvak Turske je željan da se vrati na tron evropske odbojke i napadne Ligu šampiona, a sudeći po pojačanjima koja je doveo spreman je da bude najveći rival Koneljanu u borbi za titulu evropskog prvaka.

Za vreme svog mandata u Ezačibašiju sjajna srpska odbojkašica je bila ubedljivo najplaćenija na svetu, ali najveće trofeje na klupskom nivou nikada nije osvojila, tursko prvensto i Ligu šampiona i orna je da to "popravi" sa Vakifbankom.

O kvalitetu njenog novog tima ne treba trošiti reči, Vakif je jak na svakoj poziciji, ima elitne odbojkašice u svom sastavu, a sa klupe ga predvodi bivši selektor Srbije Đovani Gvideti što će Boškovićevoj sigurno olakšakti i ubrzati tranzicioni period.

Preko leta je najbolja odbojkašica sveta imala problema sa povredom, zato je i propustila nokaut fazu Evropskog prvenstva, ali sada je spremna za početak nove sezone u kojoj će Vakif napasti sve moguće trofeje.

Vredi istaći da ona nije jedina srpska odbojkašica koja je pojačala redove Vakifa, nakon sjajne sezone u Galatasaraju to je učinila i Katarina Dangubić, tako da se pravi prava mala srpska kolonija u Isanbulu.

Za prvi trofej šestostruki prvak Evrope se bori sa najvećim rivalom, Fenerbahčeom protiv kojeg danas igra u Superkupu Turske. Fener se preko leta takođe pojačao, dodatno je ojačao tim, a najveće ime od novopridošlica je tehničarka Alesija Oro.

Od ranije su tu Melisa Vargas, Arina Fedorovceva, Ana Kristina... i jasno je da se radi o izuzetno jakoj ekipi.

Što se tiče same utakmice, očekujemo veliku borbu, uvek je zanimljivo kada se sastanu ovi timovi, prošle sezone je uspešniji u prvenstvu i Ligi šampiona bio Vakif, tako da će Fener biti oran da se osveti velikom rivalu.

Iako ovaj trofej nije prioritet ni za jedne ni za druge, sigruno je da žele pobedom da otvore sezone, tako da možemo očekivati ujednačen, borben meč i verujemo da će granica poena biti prebačena, a potencijalno bi mogli da gledamo i svih pet setova.

NAŠ TIP: +181,5 (kvota 1,87)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde