AUTORITATIVNO JE OTVORIO TURNIR: Srbin ima teži zadatak u drugom kolu

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 07:45

LAJOVIĆ i Skvire će odmeriti snage u drugom kolu Valensije.

FOTO: EPA

Srpski teniser pokušava da vrati formu na čelindžerima, lali za sada mu ne ide najbolje.

Ipak, meč prvog kola Valensije je rešio su svoju korist, savladao je na startu turnira Tijaga Pereiru.

Nametnuo je Srbin svoj tempo od starta meča, izgubio je brejk u prvom setu, ali je protivniku dva puta uspeo da oduzme isti.

Verujemo da će Duci i danas slaviti.

NAŠ TIP: Skvire - Lajović 2 (kvota 1,68)

