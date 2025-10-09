TIP ostali sportovi

PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični

Marko Milosavljević

09. 10. 2025. u 08:37

KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.

ПАРТИЗАН ЈУРИ ДРУГУ ПОБЕДУ: Црно-бели су за сада половични

FOTO: M. Vukadinović

Crno-beli na startu nisu preterano uigrani, a na evrosceni su za sada polovični i imaju skor 1-1.

U prvom kolu su doživeli debakl, poraženi su od ekipe Dubaija na gostujućem terenu, novajlija je slavio rezultatom 89:76.

Ipak, dva dana kasnije stigli su do prve pobede, savladali su Milano na svom terenu nakon neizvense završnice (80:78).

Ekipu je do trijumfa vodio Sterling Braun koji je ubacio 20 poena, 15 je ubacio Karlik Džons uz 5 asistencija.

Dvocifreni su bili još Isak Bonga i Džabari Parker sa po 10 pogodaka, dok je Šejk Milton dodao jedan manje.

Partizan je imao malih problema i protiv Krke, ali je na kraju uspeo da upiše trijufm rezultatom 84:78.

Neki drugi igrači su u duelu sa slovenskim timom došli do izražaja, Vanja Marinković i Aleksej Pokuševski su kombinovano ubacili 22 poena, dok je Vašington postigao 9.

Crno-beli imaju jak sastav i zaista bi iznenađujuće bilo da se ove sezone ne domognu barem plej-ina.

Anadolu Efes je u prvom kolu savladao ekipu Makabija, da bi kasnije pretrpeo poraz od Hapoela.

Džordan Lojd se odmah istakao kao jedan od lidera tima i on će biti jedna od glavnih uzdanica.

Verujemo da će se igrati brzo i efikasno.

NAŠ TIP: Partizan - Anadolu Efes +167,5 (kvota 1,89)

