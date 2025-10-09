PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
Crno-beli na startu nisu preterano uigrani, a na evrosceni su za sada polovični i imaju skor 1-1.
U prvom kolu su doživeli debakl, poraženi su od ekipe Dubaija na gostujućem terenu, novajlija je slavio rezultatom 89:76.
Ipak, dva dana kasnije stigli su do prve pobede, savladali su Milano na svom terenu nakon neizvense završnice (80:78).
Ekipu je do trijumfa vodio Sterling Braun koji je ubacio 20 poena, 15 je ubacio Karlik Džons uz 5 asistencija.
Dvocifreni su bili još Isak Bonga i Džabari Parker sa po 10 pogodaka, dok je Šejk Milton dodao jedan manje.
Partizan je imao malih problema i protiv Krke, ali je na kraju uspeo da upiše trijufm rezultatom 84:78.
Neki drugi igrači su u duelu sa slovenskim timom došli do izražaja, Vanja Marinković i Aleksej Pokuševski su kombinovano ubacili 22 poena, dok je Vašington postigao 9.
Crno-beli imaju jak sastav i zaista bi iznenađujuće bilo da se ove sezone ne domognu barem plej-ina.
Anadolu Efes je u prvom kolu savladao ekipu Makabija, da bi kasnije pretrpeo poraz od Hapoela.
Džordan Lojd se odmah istakao kao jedan od lidera tima i on će biti jedna od glavnih uzdanica.
Verujemo da će se igrati brzo i efikasno.
NAŠ TIP: Partizan - Anadolu Efes +167,5 (kvota 1,89)
