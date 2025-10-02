PARTIZAN MORA BOLJE: Crno-beli idu po prvu evroligašku pobedu!

KOŠARKAŠI Partizana će u drugom kolu Evrolige ugostiti Milano.

Loš Partizan videli smo u prvo kolu. Crno-beli su delovali neuigrano i ekipa Dubaija ih je lako problijala.

Tim iz Emirata je od samog starta nametnuo svoj tempo, na startu meča su šutirali trojke 6/6 i to im je ulilo samopouzdanje. Na kraju je srspki predstavnik poražen rezultatom 89:76.

Tajrik Džons je sa 13 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, dok ga je pratio Dilan Osetkovski sa 12, dvocifreni su bili još Džabari Parker (11) i Šejk Milton (10).

Karlik Džons nije pronašao formu, na terenu je proveo 29 minuta i ubacio je samo 4 poena.

"Manekeni" su na samom startu podigli samopouzdanje savladavši Crvenu zvezdu na gostujućem terenu (82:92).

Najefikasniji u sastavu Milana bio je Zek Ledej koji je postigao 21 poen, pratili su ga Ševon Šilds i Džoš Nibo sa 13, odnosno 12 poena.

Verujemo da će izabranici Željka Obradovića upravo večeras stići do prve evroligaške pobede.

NAŠ TIP: Partizan - Milano 1 (kvota 1,65)

