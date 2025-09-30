PAO JE JOŠ MOĆNIJI: Atinjani puni samopouzdanja kreću u novu sezonu

KOŠARKAŠI Ppanatinaikosa će se u prvom kolu Evrolige sastati Bajernom.

FOTO: EPA

"Zeleni" su prošle sezone imali jak sastav, stigli su do fajnal-fora, ali nisu zadovoljn time, jasno je da imaju najviše moguće ciljeve.

Ove godine su se dodatno pojačali, u klub je stigao Ti-Džej Šorts koji je prošle godine važio zajednog od najboljih plejmejkera u Evropi.

Atinjani su zadržali kostur tima i verujemo da će od starta sezone probati da naprave veliku zalihu.

Verujemo da će lagano izaći na kraj sa "bavarcima".

NAŠ TIP: Panatinaikos - Bajern Minhen h1 -7,5 (kvota 1,60)

