PAO JE JOŠ MOĆNIJI: Atinjani puni samopouzdanja kreću u novu sezonu
KOŠARKAŠI Ppanatinaikosa će se u prvom kolu Evrolige sastati Bajernom.
"Zeleni" su prošle sezone imali jak sastav, stigli su do fajnal-fora, ali nisu zadovoljn time, jasno je da imaju najviše moguće ciljeve.
Ove godine su se dodatno pojačali, u klub je stigao Ti-Džej Šorts koji je prošle godine važio zajednog od najboljih plejmejkera u Evropi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Atinjani su zadržali kostur tima i verujemo da će od starta sezone probati da naprave veliku zalihu.
Verujemo da će lagano izaći na kraj sa "bavarcima".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Panatinaikos - Bajern Minhen h1 -7,5 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JOŠ JEDNA POBEDA DO FINALA: Rus igra sjajan tenis u Kini
30. 09. 2025. u 08:50
BORBA ZA TROFEJ: Alkaraz protiv Frica u finalu turnira u Japanu
30. 09. 2025. u 08:30
JURIMO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
30. 09. 2025. u 08:14
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
30. 09. 2025. u 07:18
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
29. 09. 2025. u 12:40
Komentari (0)