SPEKTAKL U FINALU: Svestki šampioni na korak od odbrane trona, poslednja prepreka su nestvarna braća Nikolov!

U velikom finalu Svetskog prvenstva za odbojkaše koje se ove godine održava na Filipinima odigraće Italija i Bugarska koje ukrštaju koplja od 12.30 po istočnoevropskom vremenu.

Foto: Profimedia

Italijani su na ovo Svetsko prvenstvo došli kao jedni od glavnih favorita i opravdali su taj epitet maestralnim igrama, pogotovo u nokaut fazu tokom koje nisu izgubili nijedan set.

Dominantno su savladali Argentinu, Belgiju i Poljsku, što dovoljno govori o formi u kojoj se nalaze akutelni svetski šampioni.

Posebno su impresivno izgledali protiv Poljaka, gubili su svaki set sa po 3,4 poena razlike, ali su se uvek vraćali i pokazali odlučnost i borbenost koji su glavna odlika ove generacije.

Iako to nije lepo reći, deluje da je povreda Lavije pre turnira bila blagoslov za Italijane. Startnog primača Trentina je odmenio Matija Botolo koji igra znatno bolje od njega, a oslobodio se i korektor Romano što su ključevi uspeha "azura" pored standardno maestralnih Đanelija i Mikjeleta.

Sa druge strane, osnova uspeha Bugara je nestvarna igra braće Nikolov koji su trenutno najveći hit u svetu odbojke i maestrlanim igrama su uspeli da dovedu svoju reprezentaciju do borbe za zlato.

Aleksandar je već nekoliko godina u centru pažnje, nosi dres Lubea i jedan je od najboljih primača sveta, a sada je na scenu nastupio i njegov mlađi brat Simeon koji je glavni motor ekipe.

Popularni Moni je prošle godine dominirao na koledžu za Long Bič stejt univerzitet i od naredne će igrati za Lokomotivu iz Novosibirska, a na ovom prvenstvu je svima pokazao zašto se smatra najtalentovanijim odbojkašem sveta.

Tehničar rođen 2006. godine radi sve na terenu, osim što sjajno razigrana svoje saigrače, odličan je u bloku što i ne čudi pošto je visok 209 santimetara, ima maestralan servis, a ne manjka mu ni lucidnosti i često sam ume da osvaja poene kuvanjem ili smečom na drugu loptu kada malo ko to očekuje.

Pored njih odlično igra i kapiten Aleks Grozdanov, a vredi istaći i Asparuha Asparuhova koji je umeo da osvaja neke bitne poene tokom turnira.

Sreća za Bugare je bila i to što im se žreb otvorio, imali su neugodnu grupu u kojoj su bili bolji od Slovenije i Nemačke, a nakon toga su u nokaut fazi redom pobeđivali Portugal, SAD i Češku.

Posebno je impresivan bio četvrtfinalni meč sa Amerikancima kada su gubili s 0:2 u setovima, ali onda se upalio Aleksandar Nikolov koji je neverovatnom igrom u nastavku i sa 29 osvojenih poena predvodio Bugarsku do sada već legendarnog preokreta.

Jasno je da su Italijani danas favoriti, igraju nestvarno i bukemejkeri daju gotovo nikakve šanse Bugarima, ali mi verujemo da braća Nikol mogu osvojiti bar jedan set i zbog toga predlažemo plus poene na granicu koja nije zahtevna.

NAŠ TIP: ukuopno poena +172,5 (kvota 1,85)

